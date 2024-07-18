ППО збила 2 ракети і 5 "Шахедів" над Дніпропетровщиною − ОВА

Наслідки російських ударів по Нікопольщині. Фото з TELEGRAM голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука

Підрозділи ПвК "Схід" уночі 18 липня знищили 2 ракети і 5 "Шахедів" над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Він також додав, що напередодні ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа, але минулося без постраждали.

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Крім того, російські загарбники продовжували атакувати дронами-камікадзе та артилерією Нікопольський район. Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах і по Нікополю.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині Фото з Telegram СЕргія ЛИсака

"Саме райцентру дісталося найбільше. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості", − повідомив Лисак.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині Фото з Telegram СЕргія ЛИсака

У результаті російських ударів пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків, знищені 2 господарські споруди і ще 6 пошкоджені, понівечені сонячні панелі та авто. Крім того, горів магазин, пожежу оперативно загасили.