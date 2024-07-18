ПВО сбила 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью − ОВА
Подразделения ВК "Восток" ночью 18 июля уничтожили 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: Он также добавил, что накануне вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар, но обошлось без пострадавших.
Кроме того, российские захватчики продолжали атаковать дронами-камикадзе и артиллерией Никопольский район. Оккупанты попали по Покровской и Марганецкой общинах и по Никополю.
"Именно райцентру досталось больше всего. Там пострадали двое мужчин − 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести", − сообщил Лысак.
В результате российских ударов повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов, уничтожены 2 хозяйственные постройки и еще 6 повреждены, изуродованы солнечные панели и авто. Кроме того, горел магазин, пожар оперативно потушили.