ПВО сбила 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью − ОВА

Подразделения ВК "Восток" ночью 18 июля уничтожили 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Он также добавил, что накануне вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар, но обошлось без пострадавших.

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Кроме того, российские захватчики продолжали атаковать дронами-камикадзе и артиллерией Никопольский район. Оккупанты попали по Покровской и Марганецкой общинах и по Никополю.

Последствия российских ударов по Никопольщине ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

"Именно райцентру досталось больше всего. Там пострадали двое мужчин − 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести", − сообщил Лысак.

Последствия российских ударов по Никопольщине ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

В результате российских ударов повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов, уничтожены 2 хозяйственные постройки и еще 6 повреждены, изуродованы солнечные панели и авто. Кроме того, горел магазин, пожар оперативно потушили.