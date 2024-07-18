В ніч 18 липня ППО знищила всі 16 "Шахедів" ворога та дві ракети – Олещук

В ніч на четвер 18 липня протиповітряна оборона України знищила всі 16 ударних дронів-камікадзе, запущені ворогом, та дві керовані авіаційні ракети.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області Росії та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35.

Реклама:

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, підрозділи радіоелектронної боротьби, зазначив генерал.

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "Шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Пряма мова: "Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

ВІДЕО ДНЯ

Дякую, воїни, за бойову роботу!".