В ночь 18 июля ПВО уничтожила все 16 "Шахедов" врага и две ракеты – Олещук

В ночь на четверг 18 июля противовоздушная оборона Украины уничтожила все 16 ударных дронов-камикадзе, запущенные врагом, и две управляемые авиационные ракеты.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Сообщается, что в ночь на 18 июля 2024 года враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области России и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя - Х-59/Х-69 и одной Х-35.

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В целом радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, подразделения радиоэлектронной борьбы, отметил генерал.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "Шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Прямая речь: "Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Схід".

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