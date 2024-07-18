Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

За добу на фронті було 144 боєзіткнення, найгарячіше на Торецькому напрямку

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 08:56
За добу на фронті було 144 боєзіткнення, найгарячіше на Торецькому напрямку
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту, найактивніше на Торецькому, Покровському та Харківському напрямках, загалом за добу відбулося 144 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 18 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них − із реактивних систем залпового вогню".

Реклама:

Деталі: Окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця, Синьківка Харківської області; Терни, Лиман, Макіївка, Спірне, Часів Яр, Добропілля, Північне, Торецьк, Олександропіль, Уманське, Покровськ, Желанне, Прогрес, Архангельське, Катеринівка, Урожайне та Водяне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове, Рівнопіль, Кам’янське і П’ятихатки на Запоріжжі.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 2 удари по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили 2 пункти управління, засіб ППО, 4 радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще 2 важливих об’єкти противника.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 130 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки", − зазначили у Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Усі − в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 10 атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 штурмових дій. Загарбники намагалися просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Минулої доби росіяни продовжували активно діяти на Торецькому напрямку − 29 разів атакували позиції українських захисників в районах Північного та Нью-Йорка, завдавали авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де загарбники 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 3 штурми позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось 7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра . П’ять атак росіян успіху не мали, зазначили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України", − підсумували у Генштабі.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою і війною в Україні – ISW

У Варшаві двоє українських підлітків отримали ножові поранення – ЗМІ

За добу Гарріс зібрала рекордні $81 млн на президентську кампанію

ЗМІ: До вбивства Фаріон готувались щонайменше місяць, у вбивці могли бути спільники

Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для Україні

Буданов про вбивство Фаріон: Ворог прагне роз'єднати нашу націю

Усі новини...
війна
"Таврія" про ситуацію щодо Кринок: Сили оборони продовжують працювати на лівобережжі Дніпра
Росіяни вдарили по Куп’янщині − убили жінку та поранили двох чоловіків
У США засудили росіянина, який скуповував для РФ мікроелектроніку військового класу
Останні новини
10:48
Чому 125-ій ТРО довелося відійти від кордону на Харківщині – пояснює екскомбриг Артур Горбенко
10:44
Співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру
10:37
В Одесі виготовляють електромотоцикли для військових
10:36
фото Туреччина допоможе відновлювати енергосистему України
10:16
Санкції проти "Лукойла" не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну - Чернишов
10:10
Для Харкова хочуть запровадити окрему систему повітряної тривоги – Терехов
10:07
Що відбувається з людиною в останні миті життя: 10 фактів про смерть
10:06
Армія РФ скинула вибухівку з дрона на Харківщині: постраждав 39-річний чоловік
10:01
футбол"Динамо" — "Партизан": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
09:59
фото Словаччина отримала перші винищувачі F-16
Усі новини...
Реклама:
Реклама: