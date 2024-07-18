За добу на фронті було 144 боєзіткнення, найгарячіше на Торецькому напрямку

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту, найактивніше на Торецькому, Покровському та Харківському напрямках, загалом за добу відбулося 144 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 18 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари, 67 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 з них − із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Малі Проходи, Стариця, Синьківка Харківської області; Терни, Лиман, Макіївка, Спірне, Часів Яр, Добропілля, Північне, Торецьк, Олександропіль, Уманське, Покровськ, Желанне, Прогрес, Архангельське, Катеринівка, Урожайне та Водяне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове, Рівнопіль, Кам’янське і П’ятихатки на Запоріжжі.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 2 удари по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили 2 пункти управління, засіб ППО, 4 радіолокаційних станції і станції РЕБ та ще 2 важливих об’єкти противника.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 130 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки", − зазначили у Генштабі.

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На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Усі − в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 10 атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 штурмових дій. Загарбники намагалися просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки і Роздолівки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 6 спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Минулої доби росіяни продовжували активно діяти на Торецькому напрямку − 29 разів атакували позиції українських захисників в районах Північного та Нью-Йорка, завдавали авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де загарбники 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 3 штурми позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось 7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра . П’ять атак росіян успіху не мали, зазначили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України", − підсумували у Генштабі.