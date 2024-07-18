За сутки на фронте было 144 боестолкновения, горячее всего на Торецком направлении

Российские оккупанты атакуют по всей линии фронта, активнее всего на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях, всего за сутки произошло 144 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8 утра 18 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 67 авиационных ударов, задействовав, в частности, 104 КАБа. Кроме этого, совершил 4 605 обстрелов, 94 из них − из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Малые Проходы, Старица, Синьковка Харьковской области; Терны, Лиман, Макеевка, Спирное, Часов Яр, Доброполье, Северное, Торецк, Александрополь, Уманское, Покровск, Желанное, Прогресс, Архангельское, Екатериновка, Урожайное и Водяное Донецкой области; Гуляйполе, Лобково, Ровнополь, Каменское и Пятихатки в Запорожской области.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 2 удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили 2 пункта управления, средство ПВО, 4 радиолокационных станции и станции РЭБ и еще 2 важных объекта противника.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 130 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 12 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских системы, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и 7 единиц специальной техники", − отметили в Генштабе.

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На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все − в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 10 атак оккупантов неподалеку Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 10 штурмовых действий. Захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 6 попыток противника прорвать оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

За прошедшие сутки россияне продолжали активно действовать на Торецком направлении − 29 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Северного и Нью-Йорка, наносили авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где захватчики 12 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении захватчики совершили 3 штурма позиций у Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении состоялось 7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели, отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины", − подытожили в Генштабе.