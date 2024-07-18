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Росіяни вдарили по Куп’янщині − убили жінку та поранили двох чоловіків

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 09:12
Росіяни вдарили по Куп’янщині − убили жінку та поранили двох чоловіків
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Уночі 18 липня російські окупанти ударили по Куп’янському району на Харківщині, у результаті чого одна мешканка загинула та ще двоє дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 

Пряма мова Синєгубова: "Близько 02:30 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо − КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років". 

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фото прокуратури 

Деталі: За словами голови ОВА, у результаті російської атаки пошкоджено щонайменше 4 будинки. 

 
фото прокуратури

Теми: Харківська областьвійнажертви
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