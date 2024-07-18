Россияне ударили по Купянщине − убили женщину и ранили двух мужчин

Ночью 18 июля российские оккупанты ударили по Купянскому району Харьковской области, в результате чего одна жительница погибла и еще двое получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около 02:30 Купянский район, Куриловская ТО, с. Глушковка. Предварительно − КАБ. В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80 лет".

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фото прокуратуры

Детали: По словам главы ОВА, в результате российской атаки повреждены по меньшей мере 4 дома.