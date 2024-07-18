У ДПСУ розповіли, скільком чоловікам відмовили у виїзді через відсутність військового документу

Державна прикордонна служба не фіксує збільшення загальної кількості відмов чи інцидентів, пов'язаних із тим, що вимога пред'являти військово-обліковий документ для виїзду з України стала обов'язковою для всіх українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Відмову в перетині кордону через відсутність військово-облікового документу в перший день нововведення отримали 87 громадян.

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Як ми вже повідомляли, від 17 липня прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перетинання ними кордону на виїзд.

В той же час загальна кількість відмов у перетині кордону у порівнянні з попереднім днем значно не збільшилася, що свідчить про те – більшість чоловіків свідомо підійшли до необхідності мати при собі військово-облікові документи".

Деталі: За словами Демченка, загальна кількість відмов у середу 17 липня була майже 255 особам, з яких 87-ом – через відсутність військово-облікового документу, а 16 липня загальна кількість відмов була на рівні 220.

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Офіцер нагадав, що військово-обліковий документ, який необхідно предявляти на кордоні, може бути як у паперовому вигляді, так і в електронній формі.

Окремо представник ДПСУ додав, що для категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, в військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку.