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В ГПСУ рассказали, скольким мужчинам отказали в выезде из-за отсутствия военного документа

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 июля 2024, 09:27
В ГПСУ рассказали, скольким мужчинам отказали в выезде из-за отсутствия военного документа
Андрей Демченко. фото - медиацентр «Украина -Укринформ»

Государственная пограничная служба не фиксирует увеличения общего количества отказов или инцидентов, связанных с тем, что требование предъявлять военно-учетный документ для выезда из Украины стало обязательным для всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Отказ в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа в первый день нововведения получили 87 граждан.

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Как мы уже сообщали, с 17 июля пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении ими границы на выезд.

В то же время общее количество отказов в пересечении границы по сравнению с предыдущим днем значительно не увеличилось, что свидетельствует о том - большинство мужчин сознательно подошли к необходимости иметь при себе военно-учетные документы".

Детали: По словам Демченко, общее количество отказов в среду 17 июля было почти 255 лицам, из которых 87-ом - из-за отсутствия военно-учетного документа, а 16 июля общее количество отказов было на уровне 220.

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Офицер напомнил, что военно-учетный документ, который необходимо предъявлять на границе, может быть как в бумажном виде, так и в электронной форме.

Отдельно представитель ГПСУ добавил, что для категории мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья, в военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключения с воинского учета.

Темы: мобилизацияПограничная службаграница
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