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Хабар в Офісі генпрокурора: суд арештував одного з фігурантів, застава – 4 мільйони

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 10:56
Хабар в Офісі генпрокурора: суд арештував одного з фігурантів, застава – 4 мільйони
фото САП і НАБУ

Вищий антикорупційний суд відправив під арешт із альтернативою застави одного з фігурантів справи про хабар в Офісі генпрокурора.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: САП повідомляє, що 18 липня слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, про застосування запобіжного заходу до прокурора ОГП, якого 15 липня викрили на одержанні 170 тисяч доларів неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

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За даними джерела "Української правди", йдеться про Олега Гунька.

Так, суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення  4 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

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Що передувало: 15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди було викрито прокурорів відділу Офісу генерального прокурора. Вказані кошти прокурори одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Повідомлялося, що наразі одного з прокурорів затримано, йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

Теми: хабарОфіс генпрокурора
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