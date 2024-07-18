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Взятка в Офисе генпрокурора: суд арестовал одного из фигурантов, залог – 4 миллиона

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 июля 2024, 10:56
Взятка в Офисе генпрокурора: суд арестовал одного из фигурантов, залог – 4 миллиона
фото САП и НАБУ

Высший антикоррупционный суд отправил под арест с альтернативой залога одного из фигурантов дела о взятке в Офисе генпрокурора.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: САП сообщает, что 18 июля следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором, о применении меры пресечения к прокурору ОГП, которого 15 июля разоблачили на получении 170 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии уголовного производства и снятия ареста с имущества, арестованного в рамках этого производства.

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По данным источника "Украинской правды", речь идет об Олеге Гунько.

Так, суд частично поддержал позицию прокурора САП и применил к прокурору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города Киева без разрешения следователя, прокурора и суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

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Что предшествовало: 15 июля 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тыс. долл. США неправомерной выгоды были разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора. Указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Сообщалось, что один из прокуроров задержан, ему сообщено о подозрении.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.

Темы: взяткаОфис генпрокурора
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