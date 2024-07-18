17 липня у Києві була рекордна для цього дня спека

17 липня максимальна температура повітря у Києві досягла рекордного значення для цієї дати 35,6°С.

Джерело: повідомлення Центральнаї геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С".

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Деталі: В обсерваторії наголосили, що з початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

Передісторія: