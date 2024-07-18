17 июля в Киеве была рекордная для этого дня жара

17 июля максимальная температура воздуха в Киеве достигла рекордного значения для этой даты 35,6°С.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 июля в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,2°С".

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Детали: В обсерватории отметили, что с начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов.

Предыстория: