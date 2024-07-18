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Прориву кордону на Сумщині не було, однак диверсанти активні – ДПСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 12:16
Прориву кордону на Сумщині не було, однак диверсанти активні – ДПСУ
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

У Державній прикордонній службі кажуть, що прориву кордону у Сумській області останнім часом не було, однак певна активність ворожих диверсантів зберігається.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Напередодні в соцмережах ширилася інформація про спробу росіян прорвати кордон на Сумщині на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі, Ситне.

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Пряма мова Демченка: "Можу зазначити, що прориву державного кордону російськими ДРГ на Сумщині, коли б відбулося боєзіткнення, за останній період в смугах оборони прикордонних підрозділів не було.

В той же час треба розуміти, що певна активність диверсантів ворога звісно зберігається, однак значно менша ніж це було раніше.

Серед задач, які можуть стояти перед диверсійними групами, встановлення місць перебування українських захисників чи здійснення диверсійних дій направлених на ураження Сил оборони нашої країни, наведення засобів на місця розташування захисників.

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Цю загрозу наші воїни добре розуміють, тому роблять все необхідне, щоб упереджувати спроби заходу диверсантів, вчасно їх викривати і звісно вибивати з території України".

Теми: Сумська областьвійнадиверсантиПрикордонна служба
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