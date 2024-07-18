Прорыва границы на Сумщине не было, однако диверсанты активны – ГПСУ

В Государственной пограничной службе говорят, что прорыва границы в Сумской области в последнее время не было, однако определенная активность вражеских диверсантов сохраняется.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Накануне в соцсетях распространялась информация о попытке россиян прорвать границу на Сумщине в направлении сел Чуйковка, Рожковичи, Сытное.

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Прямая речь Демченко: "Могу отметить, что прорыва государственной границы российскими ДРГ на Сумщине, когда бы произошло боестолкновение, за последний период в полосах обороны пограничных подразделений не было.

В то же время надо понимать, что определенная активность диверсантов врага конечно сохраняется, однако значительно меньше, чем это было раньше.

Среди задач, которые могут стоять перед диверсионными группами, установление мест пребывания украинских защитников или осуществления диверсионных действий направленных на поражение Сил обороны нашей страны, наведение средств на места расположения защитников.

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Эту угрозу наши воины хорошо понимают, поэтому делают все необходимое, чтобы предотвращать попытки захода диверсантов, вовремя их разоблачать и, конечно, выбивать с территории Украины".