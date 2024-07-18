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Зеленський прибув до Британії: в аеропорту його зустрів Залужний, на черзі – король

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 18 липня 2024, 12:21
Зеленський прибув до Британії: в аеропорту його зустрів Залужний, на черзі – король
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський у Лондоні візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

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Також у нього заплановані двосторонні зустрічі із партнерами та підписання нових безпекових угод.

"Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній", – зазначив президент.

Також в ході візиту буде підписана міжурядова угода про підтримку українського ОПК.

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В аеропорту Зеленського зустрів колишній головнокомандувач Збройних Сил, нинішній посол України в Британії генерал Валерій Залужний.

 
Фото: ОП

Як відомо, новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер, анонсуючи саміт Європейської політичної спільноти, пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".

Водночас ЗМІ повідомили, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропустить саміт на тлі потенційного затвердження своєї кандидатури на другий термін.

Теми: ЗеленськийЗалужний
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