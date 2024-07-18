Зеленский прибыл в Британию: в аэропорту его встретил Залужный, на очереди - король
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Зеленский в Лондоне примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Также у него запланированы двусторонние встречи с партнерами и подписание новых соглашений по безопасности.
"Отдельная программа - по нашим отношениям с Великобританией. Встречусь с Его Величеством королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", - отметил президент.
Также в ходе визита будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК.
В аеропорту Зеленського зустрів колишній головнокомандувач Збройних Сил, нинішній посол України в Британії генерал Валерій Залужний.
Как известно, новый премьер Великобритании Кир Стармер, анонсируя саммит Европейского политического сообщества, пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".
В то же время СМИ сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит на фоне потенциального утверждения своей кандидатуры на второй срок.