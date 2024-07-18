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Дрони СБУ вночі вдарили по базі берегової охорони окупантів на озері Донузлав в Криму - джерело

Олександр Шумілін, Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 14:03
Дрони СБУ вночі вдарили по базі берегової охорони окупантів на озері Донузлав в Криму - джерело
Скриншот

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України у співпраці з ВМС ЗСУ уразили базу берегової охорони окупантів на озері Донузлав в Криму.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Повідомляється, що українські дрони вразили та вивели з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди і вогневі позиції ворога.

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Також співрозмовник розповів, що минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ намагалися провести навчання із захисту акваторії озера Донузлав, але завдяки українським дронам ці навчання "стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера".

Теми: СБУКримокупація
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