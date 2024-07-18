Дроны СБУ ночью ударили по базе береговой охраны оккупантов на озере Донузлав в Крыму - источник

Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразили базу береговой охраны оккупантов на озере Донузлав в Крыму.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: Источник сообщил, что украинские дроны поразили и вывели из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции врага.

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Также собеседник рассказал, что прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ пытались провести учения по защите акватории озера Донузлав, но благодаря украинским дронам эти учения "стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера".