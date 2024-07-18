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У Польщі розслідуватимуть, як деталі польських компаній опинились на "Шахедах"

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Четвер, 18 липня 2024, 14:05
У Польщі розслідуватимуть, як деталі польських компаній опинились на Шахедах
ІЛЮСТРАЦІЙНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про розслідування щодо польської компанії, яка продавала деталі для іранських дронів "Шахед", що їх у загарбницькій війні проти України використовує РФ.

Джерело: "Європейська правда", Bussiness Insider

Деталі: За його словами, цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки та є "абсолютно жахливим".

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"Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій", – сказав Семоняк.

За інформацією Radio Zet, державна компанія з Познані постачала деталі для іранських дронів Shahed 136. За даними журналістського розслідування, безпілотники були оснащені насосами, виготовленими компанією, що належить Агентству промислового розвитку.

Глава МВС запевнив, що прокуратура продовжить справу, висуне звинувачення та повідомить про подальший хід розслідування.

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Посадовець також зазначив, що уряд інтенсивно працює над тим, щоб посилити санкційний режим.

Напередодні суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Раніше ЗМІ повідомляли, що логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованому в Німеччині вантажоперевізнику Hellmann Worldwide Logistics, допомагає виробникам РФ з обходом санкцій.

Нещодавно бізнесмен російського походження Володимир Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій

Теми: ПольщаШахедвійнабезпілотники
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