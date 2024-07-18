В Польше будут расследовать, как детали польских компаний оказались на "Шахедах"

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о расследовании в отношении польской компании, продававшей детали для иранских дронов "Шахед", которые в захватнической войне против Украины использует РФ.

Источник: "Европейская правда", Bussiness Insider

Детали: По его словам, этот случай был выявлен Агентством внутренней безопасности и он "абсолютно ужасен".

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"Ведется расследование о нарушениях правил экспорта оружия и экспорта технологий", – сказал Семоняк.

По информации Radio Zet, государственная компания из Познани поставляла детали для иранских дронов Shahed 136. По данным журналистского расследования, беспилотники были оснащены насосами, изготовленными компанией, принадлежащей Агентству промышленного развития.

Глава МВД заверил, что прокуратура продолжит дело, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования.

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Чиновник также отметил, что правительство интенсивно работает над тем, чтобы усилить санкционный режим.

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