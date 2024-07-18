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Рада декриминализировала кражи на сумму до 3000 грн

Алена МазуренкоЧетверг, 18 июля 2024, 14:45
Рада декриминализировала кражи на сумму до 3000 грн
фото: pixabay

Верховная Рада поддержала законопроект, который декриминализирует мелкие кражи имущества стоимостью до 3000 гривен и меняет наказание за такие действия на штрафы.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк

Прямая речь: "Поскольку сейчас уголовным деянием является кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн.

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Также проект усиливает ответственность админстративную за мелкую кражу:

  • за кражу до 757 гривен штраф от 850 до 1700 грн;
  • за кражу от 758 до 3028 грн - штраф 1700 - 5100 грн;
  • за повторную - от 8500 до 17000 грн".

Детали: Речь идет о проекте закона №11068, который нормирует вопросы админответственности за мелкое хищение чужого имущества.

Законопроект поддержали в целом 243 нардепа.

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Также, по словам Железняка, в Раде в третий раз пытались протянуть через зал вопрос пенсий ГБР: "Третий раз зал послал. Все правки по ним сбили в зале (200-215 голосов)".

Темы: Верховная Радазаконодательствокриминал
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