Танки, гаубиці і бронемашини: ЗМІ дізналися вміст наступного пакета допомоги Франції для України

Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн.

Джерела: "Європейська правда"; France Info з посиланням на джерела у французькому Міноборони

Деталі: За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

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Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.

Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

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Перед тим президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.