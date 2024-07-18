Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Танки, гаубиці і бронемашини: ЗМІ дізналися вміст наступного пакета допомоги Франції для України

Андрій Синявський, Олександр ШумілінЧетвер, 18 липня 2024, 15:18
Танки, гаубиці і бронемашини: ЗМІ дізналися вміст наступного пакета допомоги Франції для України
Українські військові ведуть вогонь з французької самохідної гармати калібру 155 мм/52 мм "Цезар". Фото: Getty Images

Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн.

Джерела: "Європейська правда"; France Info з посиланням на джерела у французькому Міноборони

Деталі: За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

Реклама:

Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.

Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.

Теми: зброяФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
зброя
США відреагували на рішення Китаю припинити консультації щодо контролю за озброєнням
У Міноборони Румунії заперечили російські фейки про F-16 в Україні
Чехія побудує в Україні патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: