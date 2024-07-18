Танки, гаубицы и бронемашины: СМИ узнали содержимое следующего пакета помощи Франции для Украины

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины, который недавно обсуждали президенты обеих стран.

Источники: "Европейская правда"; France Info со ссылкой на источники во французском Минобороны

Детали: По данным издания, Киев получит от Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.

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Согласно информации France Info, Франция также передаст Украине противотанковые ракеты, грузовики и радары.

В то же время, сообщает издание, во Франции ожидают, что в сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военных начнут подготовку в местных тренировочных центрах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.

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Тем временем президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Также Макрон заявлял, что украинские летчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.