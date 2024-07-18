Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині: поранено жінку 

Російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області, у результаті атаки постраждала 51-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення середнього ступеня тяжкості дістала 51-річна місцева жителька, котра перебувала на подвірʼї будинку".

Реклама:

Деталі: зазначається, що постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо: Раніше російські війська вбили з безпілотника 74-річного жителя села Олександрівка на Херсонщині.