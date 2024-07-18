Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині: поранено жінку
Четвер, 18 липня 2024, 15:33
Російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області, у результаті атаки постраждала 51-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення середнього ступеня тяжкості дістала 51-річна місцева жителька, котра перебувала на подвірʼї будинку".
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Деталі: зазначається, що постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо: Раніше російські війська вбили з безпілотника 74-річного жителя села Олександрівка на Херсонщині.