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Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині: поранено жінку 

Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 15:33
Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині: поранено жінку 
Ілюстративне фото: Getty Images

Російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області, у результаті атаки постраждала 51-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення середнього ступеня тяжкості дістала 51-річна місцева жителька, котра перебувала на подвірʼї будинку". 

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Деталі: зазначається, що постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо: Раніше російські війська вбили з безпілотника 74-річного жителя села Олександрівка на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьобстріл
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