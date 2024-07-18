Оккупанты атаковали Белозерку на Херсонщине: ранена женщина
Четверг, 18 июля 2024, 15:33
Российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате атаки пострадала 51-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В результате обстрела ранения средней степени тяжести получила 51-летняя местная жительница, которая находилась во дворе дома".
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Детали: отмечается, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним: Ранее российские войска убили с беспилотника 74-летнего жителя села Александровка на Херсонщине.