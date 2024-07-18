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Оккупанты атаковали Белозерку на Херсонщине: ранена женщина

Анастасия ПроцЧетверг, 18 июля 2024, 15:33
Оккупанты атаковали Белозерку на Херсонщине: ранена женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате атаки пострадала 51-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "В результате обстрела ранения средней степени тяжести получила 51-летняя местная жительница, которая находилась во дворе дома".

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Детали: отмечается, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним: Ранее российские войска убили с беспилотника 74-летнего жителя села Александровка на Херсонщине.

Темы: Херсонская областьобстрел
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