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Російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї: 5 загиблих, 3 поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 15:43
Російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї: 5 загиблих, 3 поранених
фото прокуратури

Російські окупаційні війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї: вбили 5-х та поранили трьох цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зранку 18 липня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл села Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання засобу ураження по житловому будинку загинув 85-річний місцевий житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

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Крім того, ЗС РФ завдали удару по селищу Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів поцілили по приватному сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

 
фото прокуратури

Також під приціл армії держави-агресора потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти мирного населення ворог використав дві авіабомби "КАБ-250". Перебуваючи у власній оселі, дістала поранення подружня пара віком 48 та 56 років.

Ще один чоловік травмований у місті Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії. На момент атаки він перебував за місцем мешкання. 58-річного потерпілого ушпиталено.

Теми: Донецька областьвійна
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