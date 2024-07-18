Войска РФ атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия: 5 погибших, 3 раненых
Российские оккупационные войска атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия: убили 5-х и ранили трех гражданских.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: Утром 18 июля 2024 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Плещеевка Краматорского района. В результате попадания средства поражения по жилому дому погиб 85-летний местный житель. Его жену пытались спасти, однако во время оказания неотложной помощи она умерла.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по поселку Гродовка Покровского района. Боеприпасы оккупантов попали по частному сектору, где от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.
Также под прицел армии государства-агрессора попал поселок Великая Новоселка Волновахского района. Предварительно, против мирного населения враг использовал две авиабомбы "КАБ-250". Находясь в собственном доме, получила ранения супружеская пара в возрасте 48 и 56 лет.
Еще один мужчина травмирован в городе Зализное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии. На момент атаки он находился по месту жительства. 58-летний пострадавший госпитализирован.