Войска РФ атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия: 5 погибших, 3 раненых

Российские оккупационные войска атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия: убили 5-х и ранили трех гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 18 июля 2024 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Плещеевка Краматорского района. В результате попадания средства поражения по жилому дому погиб 85-летний местный житель. Его жену пытались спасти, однако во время оказания неотложной помощи она умерла.

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Кроме того, ВС РФ нанесли удар по поселку Гродовка Покровского района. Боеприпасы оккупантов попали по частному сектору, где от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли три женщины 26, 32 и 77 лет.

фото прокуратуры

Также под прицел армии государства-агрессора попал поселок Великая Новоселка Волновахского района. Предварительно, против мирного населения враг использовал две авиабомбы "КАБ-250". Находясь в собственном доме, получила ранения супружеская пара в возрасте 48 и 56 лет.

Еще один мужчина травмирован в городе Зализное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии. На момент атаки он находился по месту жительства. 58-летний пострадавший госпитализирован.