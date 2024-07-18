Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Херсоні: дівчина, яка була поруч, у важкому стані

Російські війська вдень, 18 липня вдарили по багатоповерхівці у Центральному районі Херсона, поранені дві жінки та 16-річна дівчина, яку у важкому стані доправили до лікарні.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "У багатоповерхівці, яку атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід".

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Деталі: Повідомляється, що під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці. У тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину. Вона дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови.

У 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

Лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

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Оновлено: Пізніше Мрочко повідомив, що 71-річну жінку доправили до лікарні з ушкодженнями обличчя і шиї. Вона у середньому стані тяжкості.

За уточненою інформацією, поранені 16-річна дівчина та 50-річна жінка — мати і донька. Потерпілі на момент удару перебували біля будинку, в який влучив снаряд росіян.