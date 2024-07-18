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Россияне попали в многоэтажку в Херсоне: девушка, которая была рядом, в тяжелом состоянии

Станислав ПогориловЧетверг, 18 июля 2024, 16:08
Россияне попали в многоэтажку в Херсоне: девушка, которая была рядом, в тяжелом состоянии
Фото: скриншот с видео

Российские войска днем, 18 июля ударили по многоэтажке в Центральном районе Херсона, ранены две женщины и 16-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "В многоэтажке, которую атаковали оккупанты, разбиты окна и изрешечены обломками стены. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и газопровод".

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Детали: Сообщается, что под вражеский удар попали три человека, которые находились на улице. В тяжелом состоянии в больницу доставили 16-летнюю девушку. Она получила взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы.

У 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти. 50-летняя херсонка получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения лица и нижних конечностей.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

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Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что 71-летнюю женщину доставили в больницу с повреждениями лица и шеи. Она в среднем состоянии тяжести.

По уточненной информации, ранены 16-летняя девушка и 50-летняя женщина - мать и дочь. Пострадавшие на момент удара находились возле дома, в который попал снаряд россиян.

Темы: Херсонвойнаобстрелжертвы
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