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Слідча групі по MH17: розслідування відновлять, якщо буде нова інформація

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 16:54
Слідча групі по MH17: розслідування відновлять, якщо буде нова інформація
Судді оглядають реконструкцію уламків МН17 в рамках судового процесу у справі. Фото травень 2021 року Нідерланди: Getty Images

Керівниця слідчої групи Дігна ван Бутцелар у коментарі "Укрінформу" розповіла, що розслідування щодо MH17 відновлять, якщо з’явиться нова інформація, жодних обмежень за термінами щодо цього немає.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ

Деталі: Спільна слідча група з розслідування обставин збиття рейсу MH17 у лютому 2023 року оголосила про призупинення розслідування, заявивши, що не має достатньо доказів для переслідування більшої кількості підозрюваних.

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Ван Бутцелар наголосила, що за наявною інформацією було проведене вичерпне розслідування.

"Ми зробили все, що могли. Але якщо надходить нова інформація, ми починаємо знову. Отже, всі, як і раніше, доступні та готові продовжити роботу, якщо буде нова інформація", – зазначила керівниця слідчої групи у справі MH17.

Вона окремо наголосила, що жодних термінів щодо появи нових фактів немає.

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"Зараз ми не можемо йти далі. Але коли отримаємо нові дані, знову рухатимемося вперед", – сказала ван Бутцелар.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Росія відмовилася видати трьох причетних до збиття літака, але прем’єр Нідерландів Дік Схооф у 10-ту річницю катастрофи пообіцяв боротись, аби вони сіли за ґрати.

Теми: НідерландиРосіяМН17
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