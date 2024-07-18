Следственная группе по MH17: расследование возобновят, если будет новая информация

Судьи осматривают реконструкцию обломков МН17 в рамках судебного процесса по делу. Фото май 2021 года Нидерланды: Getty Images

Руководитель следственной группы Дигна ван Бутцелар в комментарии "Укринформу" рассказала, что расследование по MH17 возобновят, если появится новая информация, никаких ограничений по срокам на этот счет нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Совместная следственная группа по расследованию обстоятельств сбития рейса MH17 в феврале 2023 года объявила о приостановлении расследования, заявив, что у нее нет достаточно доказательств для преследования большего количества подозреваемых.

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Ван Бутцелар подчеркнула, что по имеющейся информации было проведено исчерпывающее расследование.

"Мы сделали все, что могли. Но если поступает новая информация, мы начинаем снова. Итак, все по-прежнему доступны и готовы продолжить работу, если будет новая информация", – отметила руководитель следственной группы по делу MH17.

Она отдельно подчеркнула, что никаких сроков относительно появления новых фактов нет.

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"Сейчас мы не можем идти дальше. Но когда получим новые данные, снова будем двигаться вперед", – сказала ван Бутцелар.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Россия отказалась выдать трех причастных к сбиванию самолета, но премьер Нидерландов Дик Схоф в 10-ю годовщину катастрофы пообещал бороться, чтобы они сели за решетку.