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Вучич зустрівся із Зеленським: розповів, який важливий для нього мир

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 18 липня 2024, 17:29
Вучич зустрівся із Зеленським: розповів, який важливий для нього мир
Фото: Володимир Зеленський

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Джерело: повідомлення обох лідерів в соцмережах, пише "Європейська правда"

У пості в Instagram Вучич сказав, що під час "гарної зустрічі" із Зеленським обговорив "усі виклики та важливі питання, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".

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"Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень", – додав він.

Український президент своєю чергою сказав, що із президентом Сербії обговорив "безпекові питання та розвиток двосторонніх відносин", а також подякував за участь у першому Глобальному саміті миру.

Попередня зустріч між Зеленським і Вучичем відбулась у лютому цього року на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Албанії.

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Непрості відносини між Україною та Сербією позначені тим, що Белград є традиційним союзником Росії на Балканах.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

Теми: Сербія
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