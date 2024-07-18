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Вучич встретился с Зеленским: рассказал, как важен для него мир

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 18 июля 2024, 17:29
Вучич встретился с Зеленским: рассказал, как важен для него мир
Фото: Владимир Зеленський

Президент Сербии Александар Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Источник: сообщения обоих лидеров в соцсетях, пишет "Европейская правда"

Детали: В посте в Instagram Вучич сказал, что во время "хорошей встречи" с Зеленским обсудил "все вызовы и важные вопросы, как для Сербии и Украины, так и для Европы и мира".

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"Я подчеркнул важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений", - добавил он.

Украинский президент в свою очередь сказал, что с президентом Сербии обсудил "вопросы безопасности и развития двусторонних отношений", а также поблагодарил за участие в первом Глобальном саммите мира.

Предыдущая встреча Зеленского и Вучича состоялась в феврале этого года на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Албании.

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Непростые отношения между Украиной и Сербией обозначены тем, что Белград является традиционным союзником России на Балканах.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

Темы: Сербия
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