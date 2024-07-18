Британія ввела санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту

Велика Британія додала у свій санкційний список 11 нових танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт британського уряду

Деталі: Уряд пояснив, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

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Усі зазначені судна беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з Росії, до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Цим суднам забороняється доступ до портів Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Реєстрація танкерів в Судовому реєстрі Великої Британії може бути припинена. Капітани і лоцмани цих суден можуть отримати припис про їх затримання.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

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Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.