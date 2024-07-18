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Британия ввела санкции против 11 танкеров, перевозящих российскую нефть

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 18:15
Британия ввела санкции против 11 танкеров, перевозящих российскую нефть
Фото - Getty Images

Великобритания добавила в свой санкционный список 11 новых танкеров, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

Детали: "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства

Детали: Правительство пояснило, что санкции введены против судов, участвующих в деятельности, целью или следствием которой является дестабилизация, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

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Все указанные суда участвуют в транспортировке нефти или нефтепродуктов, происходящих из России, в третьи страны. Эти суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука.

Этим судам запрещается доступ к портам Британии, а также заход в них их капитанов или лоцманов. Регистрация танкеров в Судебном реестре Великобритании может быть прекращена.
Капитаны и лоцманы этих судов могут получить предписание об их задержании.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

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Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.

Темы: санкциинефтьВеликобритания
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