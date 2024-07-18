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Британські аналітики назвали основні причини провалу контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 липня 2024, 19:46
Британські аналітики назвали основні причини провалу контрнаступу ЗСУ у 2023 році
Фото: Getty Images

Авторитетний британський аналітичний центр із проблем безпеки RUSI опублікував 48-сторінкову доповідь "Попередні уроки українських наступальних операцій 2022 - 23 років", у якій названо основні причини невдалого контрнаступу Збройних сил України 2023 року та висловлюється сумів щодо нового наступу у найближчому майбутньому.

Джерело: ВВС з посиланням на доповідь

Дослівно: "Початковий задум автори називають обґрунтованим: 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, ізолювати Токмак протягом семи днів, а потім прорватися на південь до Мелітополя. За такого темпу Росія б не встигла підтягнути резерви, і українським військам, що наступали, потрібно було лише подолати опір шести російських полків в обороні".

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Деталі: Але, як зазначають автори доповіді, реалізації цього задуму завадили помилки, допущені як союзниками України, так і самим українським командуванням. Зокрема:

  • Західні союзники поставили недостатньо техніки та озброєнь; на відміну від Росії, вони не встигли перевести промисловість на військові рейси, тому озброєнь у них не вистачало, а ті, що були, постачалися із запізненням. Це призвело до того, що на освоєння нової техніки в української армії часу було мало.
  • Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені мали тримати фронт. Крім того, воно розпорошило свої сили за кількома напрямками.
  • Але найсерйозніша помилка українського командування, на думку аналітиків, полягала в тому, що воно розраховувало, що російські війська, які обороняються, не витримають і побіжать, як це було під Харковом 2022 року. Коли цього не сталося, ЗСУ безнадійно втратили темп.
  • Крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. У цьому автори вбачають провал оперативної безпеки з боку як України, так і її союзників.

Автори при цьому не торкаються таких обговорюваних чинників, як щільність російських мінних полів і можливості ударних дронів, здатних з великою точністю вражати цінну бронетехніку.

Також автори доповіді вважають, що відновлення українських наступальних дій у найближчому майбутньому неможливе.

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У той же час, говориться у доповіді, Україна може зосередитися на нанесенні максимальної шкоди російській армії, а також нарощувати удари по російській інфраструктурі, що генерує доходи для російського бюджету.

Нагадаємо: У травні президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP заявив, що Україна має перспективи згодом перейти до контрнаступальних дій за умови достатньої укомплектованості Збройних сил.

За його словами, для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Я би так сказав: зараз їх черга. Їх треба зупинити, ми зупинимо їх. І потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступний крок контрнаступальний".

Відповідаючи на питання, чи може цей новий контрнаступ відбутися у 2025 році, президент сказав: "Не можу сказати. Знаю, але не можу".

Теми: контрнаступЗбройні силивійна
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