Британские аналитики назвали основные причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году
Авторитетный британский аналитический центр по проблемам безопасности RUSI опубликовал 48-страничный доклад "Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022 - 23 годов", в котором названы основные причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины 2023 года и высказывается сомнений относительно нового наступления в ближайшем будущем.
Источник: ВВС со ссылкой на доклад
Дословно: "Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и наступающим украинским войскам нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне".
Детали: Но, как отмечают авторы доклада, реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием. В частности:
- Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с опозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.
- Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.
- Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп.
- Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы усматривают провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.
Авторы при этом не касаются таких обсуждаемых факторов, как плотность российских минных полей и возможности ударных дронов, способных с большой точностью поражать ценную бронетехнику.
Также авторы доклада считают, что возобновление украинских наступательных действий в ближайшем будущем невозможно.
В то же время, говорится в докладе, Украина может сосредоточиться на нанесении максимального ущерба российской армии, а также наращивать удары по российской инфраструктуре, генерирующей доходы для российского бюджета.
Напомним: В мае президент Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что Украина имеет перспективы впоследствии перейти к контрнаступательным действиям при условии достаточной укомплектованности Вооруженных сил.
По его словам, для этого нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Я бы так сказал: сейчас их очередь. Их надо остановить, мы остановим их. И потом иметь соответствующую укомплектованность бригад для того, чтобы рассчитывать на следующий шаг контрнаступательный".
Отвечая на вопрос, может ли это новое контрнаступление состояться в 2025 году, президент сказал: "Не могу сказать. Знаю, но не могу".