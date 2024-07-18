Британские аналитики назвали основные причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Авторитетный британский аналитический центр по проблемам безопасности RUSI опубликовал 48-страничный доклад "Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022 - 23 годов", в котором названы основные причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины 2023 года и высказывается сомнений относительно нового наступления в ближайшем будущем.

Источник: ВВС со ссылкой на доклад

Дословно: "Первоначальный замысел авторы называют обоснованным: 12 украинских бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке шириной 30 км, изолировать Токмак в течение семи дней, а затем прорваться на юг к Мелитополю. При таком темпе Россия бы не успела подтянуть резервы, и наступающим украинским войскам нужно было лишь преодолеть сопротивление шести российских полков в обороне".

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Детали: Но, как отмечают авторы доклада, реализации этого замысла помешали ошибки, допущенные как союзниками Украины, так и самим украинским командованием. В частности:

Западные союзники поставили недостаточно техники и вооружений; в отличие от России, они не успели перевести промышленность на военные рейсы, поэтому вооружений у них не хватало, а те, что были, поставлялись с опозданием. Это привело к тому, что на освоение новой техники у украинской армии времени было мало.

Украинское командование решило бросить на прорыв менее подготовленные части, тогда как более опытные должны были держать фронт. Кроме того, оно распылило свои силы по нескольким направлениям.

Но самая серьезная ошибка украинского командования, по мнению аналитиков, заключалась в том, что оно рассчитывало, что обороняющиеся российские войска не выдержат и побегут, как это было под Харьковом в 2022 году. Когда этого не произошло, ВСУ безнадежно потеряли темп.

Кроме того, российское командование явно точно знало, где будет направление главного удара. В этом авторы усматривают провал оперативной безопасности со стороны как Украины, так и ее союзников.

Авторы при этом не касаются таких обсуждаемых факторов, как плотность российских минных полей и возможности ударных дронов, способных с большой точностью поражать ценную бронетехнику.

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Также авторы доклада считают, что возобновление украинских наступательных действий в ближайшем будущем невозможно.

В то же время, говорится в докладе, Украина может сосредоточиться на нанесении максимального ущерба российской армии, а также наращивать удары по российской инфраструктуре, генерирующей доходы для российского бюджета.

Напомним: В мае президент Владимир Зеленский в интервью AFP заявил, что Украина имеет перспективы впоследствии перейти к контрнаступательным действиям при условии достаточной укомплектованности Вооруженных сил.

По его словам, для этого нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильна, вы видите. Я бы так сказал: сейчас их очередь. Их надо остановить, мы остановим их. И потом иметь соответствующую укомплектованность бригад для того, чтобы рассчитывать на следующий шаг контрнаступательный".

Отвечая на вопрос, может ли это новое контрнаступление состояться в 2025 году, президент сказал: "Не могу сказать. Знаю, но не могу".