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Орбан опублікував свій лист до керівництва ЄС про "мирні вояжі" в Москву та Китай

Марія Ємець, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 18 липня 2024, 20:20
Орбан опублікував свій лист до керівництва ЄС про мирні вояжі в Москву та Китай
Орбан. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан опублікував свого листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю щодо його "миротворчих" поїздок до Москви та Китаю, який кілька днів тому опинився у розпорядженні ЗМІ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 18 липня текст листа Віктора Орбана до Шарля Мішеля з’явився на офіційному порталі угорського уряду.  

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"Оскільки фрагменти мого звіту для президента Євроради про мою мирну місію стали відомі, я вирішив розкрити увесь документ – задля ясності і контексту", – заявив Орбан у своєму X (Twitter), поширивши посилання на сторінку. 

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Нагадаємо, кілька днів тому доступ до листа Орбана отримало німецьке видання Bild та опублікувало його зміст. 

Текст, опублікований Орбаном, підтверджує, що там містився заклик відновити прямі дипломатичні контакти з Росією і "реабілітувати такі прямі контакти у політичній комунікації".

Невдовзі після того Reuters переказало зміст досить жорсткої відповіді Шарля Мішеля Орбану. 

Читайте також, чому спроби угорського лідера отримати вплив у ЄС так і не дали йому переваг.

Теми: ОрбанУгорщина
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