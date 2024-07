Орбан опубликовал свое письмо руководству ЕС о "мирных вояжах" в Москву и Китай

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан опубликовал свое письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю относительно его "миротворческих" поездок в Москву и Китай, которое несколько дней назад оказалось в распоряжении СМИ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 18 июля текст письма Виктора Орбана к Шарлю Мишелю появился на официальном портале венгерского правительства.

Реклама:

As fragments of my report to #EUCO President @CharlesMichel on my #peacemission have surfaced, I decided to release the whole document for the sake of clarity and context.https://t.co/S55UQyZ8pd