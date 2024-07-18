Зеленський обговорив з прем’єркою Данії подальше навчання пілотів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провели двосторонню зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти у Лондоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у X (Twitter)

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна цінує допомогу Данії, яка надала вже 19 пакетів військової допомоги та, нагадаємо, першою з-поза G7 підписала з Україною двосторонню безпекову угоду.

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"Ми обговорили реалізацію безпекової угоди, потребу розширити навчання для українських пілотів, відбудову України та євроінтеграцію. Вдячний за рішення уряду інвестувати в українську оборонну індустрію", – зазначив президент України.

Нагадаємо, Данія очолює "авіаційну" коаліцію у рамках формату "Рамштайн" і координує кроки союзників, які готують передачу Україні західних винищувачів.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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Норвегія нещодавно оголосила, що передасть Україні загалом шість F-16, перші – вже цього року.