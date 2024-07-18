Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели двустороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в X (Twitter)

Детали: Зеленский отметил, что Украина ценит помощь Дании, которая предоставила уже 19 пакетов военной помощи и, напомним, первой из стран, не входящих в G7, подписала с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.

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"Мы обсудили реализацию соглашения по безопасности, необходимость расширить обучение для украинских пилотов, восстановление Украины и евроинтеграцию.Благодарен за решение правительства инвестировать в украинскую оборонную индустрию", – отметил президент Украины.

Напомним, Дания возглавляет "авиационную" коалицию в рамках формата "Рамштайн" и координирует шаги союзников, которые готовят передачу Украине западных истребителей.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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Норвегия недавно объявила, что передаст Украине всего шесть F-16, первые – уже в этом году.