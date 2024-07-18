Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 20:55
Зеленский обсудил с премьером Дании дальнейшее обучение пилотов
Фото из соцсетей Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели двустороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в X (Twitter)

Детали: Зеленский отметил, что Украина ценит помощь Дании, которая предоставила уже 19 пакетов военной помощи и, напомним, первой из стран, не входящих в G7, подписала с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.

Реклама:

"Мы обсудили реализацию соглашения по безопасности, необходимость расширить обучение для украинских пилотов, восстановление Украины и евроинтеграцию.Благодарен за решение правительства инвестировать в украинскую оборонную индустрию", – отметил президент Украины.

Напомним, Дания возглавляет "авиационную" коалицию в рамках формата "Рамштайн" и координирует шаги союзников, которые готовят передачу Украине западных истребителей.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Норвегия недавно объявила, что передаст Украине всего шесть F-16, первые – уже в этом году.

Темы: ЗеленскийДания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Все новости...
Зеленский
Король Британии Чарльз ІІІ встретился с Зеленским
Зеленский поздравил главу Еврокомиссии с переизбранием
Зеленский прибыл в Британию: в аэропорту его встретил Залужный, на очереди - король
Последние новости
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
Все новости...
Реклама:
Реклама: