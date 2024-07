Король Британії Чарльз ІІІ зустрівся із Зеленським

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційний X (Twitter) британської королівської родини

Деталі: Увечері 18 липня пресслужба королівської родини опублікувала фото зустрічі Чарльза ІІІ із Зеленським.

"Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленгеймському палаці", – зазначили в описі.

