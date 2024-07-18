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Король Британії Чарльз ІІІ зустрівся із Зеленським

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 липня 2024, 21:06
Король Британії Чарльз ІІІ зустрівся із Зеленським
Фото з офіційного X (Twitter) британської королівської родини

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти. 

Джерело:вропейська правда" з посиланням на офіційний X (Twitter) британської королівської родини

Деталі: Увечері 18 липня пресслужба королівської родини опублікувала фото зустрічі Чарльза ІІІ із Зеленським.

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"Сьогодні Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у  Бленгеймському палаці", – зазначили в описі. 

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Нагадаємо, 17 липня Король Великої Британії Чарльз III виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна.

Король зазначив, що уряд "продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО".

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня. 

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

Теми: ЗеленськийВелика БританіяКороль Чарльз
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