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Король Британии Чарльз ІІІ встретился с Зеленским

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 июля 2024, 21:06
Король Британии Чарльз ІІІ встретился с Зеленским
Фото из официального X (Twitter) британской королевской семьи

Король Великобритании Чарльз III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальный X (Twitter) британской королевской семьи

Детали: Вечером 18 июля пресс-служба королевской семьи опубликовала фото встречи Чарльза III с Зеленским.

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"Сегодня Король принял президента Украины Владимира Зеленского после встречи Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце", – отметили в подписи.

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Напомним, 17 июля Король Великобритании Чарльз III произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина.

Король отметил, что правительство "продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО".

Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми в интервью "ЕвроПравде" в Вашингтоне подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.

Темы: ЗеленскийВеликобританияКороль Чарльз
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