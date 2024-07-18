На фронті за добу відбулось понад 100 зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Від початку доби 18 липня на фронті відбулось 107 бойових зіткнень. Найгарячішими військові називають Покровський, Курахівський та Торецький напрямки.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобілі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші – наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються".

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Деталі: На Сіверському напрямку ворог п’ять разів упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку РФ 14 разів атакувала українські позиції. Найбільшу активність проявила у районі Красногорівки та Парасковіївки.

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.