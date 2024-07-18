На фронте в сутки произошло более 100 столкновений. Генштаб назвал самые горячие направления

С начала суток 18 июля на фронте произошло 107 боевых столкновений. Горячими военными называют Покровское, Кураховское и Торецкое направления.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 54 авиационных удара (задействовал, в частности, 65 КАБ), использовал для поражения 411 дронов-камикадзе. Совершил почти 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, БМП, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БПЛА, а также повредили пять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. Шесть атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще ведутся четыре боестолкновения, все остальные – наши воины остановили. Потери российских окупантов уточняются".

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Детали: На Северском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Пять атак в районах Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись.

На Торецком направлении украинские войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 22 раза пытались вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В настоящее время 15 атак врага отбито, семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении РФ 14 раз атаковала украинские позиции. Наибольшую активность проявила в районе Красногоровки и Прасковьевки.

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Роботиного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.