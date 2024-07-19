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Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 02:58
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Зеленський, ілюстративне фото ОП

У п’ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії.

Джерело: сайт уряду Британії

Дослівно: "Очікується, що український лідер, який стане першим офіційним візитером на Даунінг-стріт за час перебування на посаді прем'єр-міністра Кіра Стармера, зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів та поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу.

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Останнім іноземним лідером, який особисто звертався до Кабінету міністрів (Британії – ред.), був президент (США – ред.) Клінтон у 1997 році".

Деталі: Очікується, що лідери двох країн договір про підтримку оборонного експорту, який підпишуть міністри оборони, щоб запустити оборонно-промислові бази Великої Британії та України і збільшити виробництво військової техніки й озброєнь.

Дослівно: "Договір дозволить Україні залучити 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування для підтримки своїх збройних сил.

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Він також дозволить українським та британським оборонним компаніям інвестувати в подальший розвиток військового потенціалу та продовжувати швидко впроваджувати інновації у сфері новітньої військової техніки".

Нагадаємо: Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти. 

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня. 

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога Україні
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