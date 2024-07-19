Зеленский выступит на заседании правительства Великобритании

В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Кабинета министров Великобритании.

Источник: сайт правительства Великобритании

Дословно: "Ожидается, что украинский лидер, который станет первым официальным визитером на Даунинг-стрит за время пребывания на посту премьер-министра Кира Стармера, встретится с новым составом Кабинета министров и проинформирует его о ситуации на поле боя в Украине, а также о необходимости усиления европейской оборонной промышленной базы, чтобы опередить российскую угрозу.

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Последним иностранным лидером, который лично обращался в Кабинет министров (Британии – ред.), был президент (США – ред.) Клинтон в 1997 году".

Детали: Ожидается, что лидеры двух стран договор о поддержке оборонного экспорта, который подпишут министры обороны, чтобы запустить оборонно-промышленные базы Великобритании и Украины и увеличить производство военной техники и вооружений.

Дословно: "Договор позволит Украине привлечь 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования для поддержки своих вооруженных сил.

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Он также позволит украинским и британским оборонным компаниям инвестировать в дальнейшее развитие военного потенциала и продолжать быстро внедрять инновации в сфере новейшей военной техники".

Напомним: Король Великобритании Чарльз III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми в интервью "ЕвроПравде" в Вашингтоне подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.