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Збройні сили Канади вперше очолила жінка

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 липня 2024, 04:00
Збройні сили Канади вперше очолила жінка
Карігнан, фото: Radio-Canada

Новим начальником Штабу оборони Канади вперше з часів заснування цієї посади стала жінка – генерал-лейтенант Дженні Карігнан.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Попередник Карігнан – Вейн Ейрі – передав їй повноваження під час офіційної церемонії.

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Пряма мова Карігнан під час церемонії: "Для мене велика честь узятися до виконання обов’язків начальника Штабу оборони й стати на чолі відданих членів Збройних сил Канади.

Я рішуче налаштована продовжити нашу місію захисту Канади та підтримки миру й безпеки у світі".

Деталі: До цього призначення Карігнан обіймала посаду начальника департаменту професійного поводження й культури міністерства оборони Канади. Протягом 35-річної військової кар’єри вона обіймала й інші керівні посади у Збройних силах, а також служила у Сирії, Іраку, Афганістані й Боснії та Герцеговині.

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Довідково: Начальник Штабу оборони Канади – найбільш високопоставлений військовослужбовець у країні. Окрім безпосереднього управління Збройними силами країни, начальник Штабу оборони також відповідає за розробку військової стратегії, планів і вимог.

Попередній начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі обіймав цю посаду з 2021 року й після призначення Карігнан пішов на пенсію. Загалом же його військова кар’єра тривала 40 років.

Теми: КанадаЗбройні сили
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