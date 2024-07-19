Збройні сили Канади вперше очолила жінка

Новим начальником Штабу оборони Канади вперше з часів заснування цієї посади стала жінка – генерал-лейтенант Дженні Карігнан.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Попередник Карігнан – Вейн Ейрі – передав їй повноваження під час офіційної церемонії.

Реклама:

Пряма мова Карігнан під час церемонії: "Для мене велика честь узятися до виконання обов’язків начальника Штабу оборони й стати на чолі відданих членів Збройних сил Канади.

Я рішуче налаштована продовжити нашу місію захисту Канади та підтримки миру й безпеки у світі".

Деталі: До цього призначення Карігнан обіймала посаду начальника департаменту професійного поводження й культури міністерства оборони Канади. Протягом 35-річної військової кар’єри вона обіймала й інші керівні посади у Збройних силах, а також служила у Сирії, Іраку, Афганістані й Боснії та Герцеговині.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Начальник Штабу оборони Канади – найбільш високопоставлений військовослужбовець у країні. Окрім безпосереднього управління Збройними силами країни, начальник Штабу оборони також відповідає за розробку військової стратегії, планів і вимог.

Попередній начальник Штабу оборони Канади Вейн Ейрі обіймав цю посаду з 2021 року й після призначення Карігнан пішов на пенсію. Загалом же його військова кар’єра тривала 40 років.